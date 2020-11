En Mayenne, acheter son sapin de Noël "pour mettre de la lumière dans les cœurs et à la maison"

Un peu de réconfort et de gaieté en ces temps confinés. Depuis ce vendredi, un décret pris par le gouvernement autorise la vente de sapins de Noël dans certains magasins. La grande distribution a évidemment sauté sur l'occasion, comme dans l'agglomération de Laval.

Séverine a été une des premières à acheter son sapin de Noël, sur le parking d'une grande enseigne. Et d'après elle, cette année, il est encore plus important, d'avoir son Roi des forêts dans le salon. "En ce moment c'est morose, on est cloîtré chez soi. Donc on a besoin de festivités, de faire entrer la lumière chez nous et dans nos cœurs. Le sapin en fait partie" explique la consommatrice. "Moi je travaille dans un foyer pour personnes handicapées et c'est difficile. On a besoin de tout ça [festivités de Noël, ndlr]" poursuit la Lavalloise.

Reportage sur le parking d'une grande enseigne de l'agglomération lavalloise Copier

Un nouveau protocole sanitaire pour la grande distribution et pour certains commerces encore ouverts sera appliqué dès lundi. Le gouvernement impose désormais une zone de huit mètres carrés pour un client (contre quatre mètres carrés jusqu'ici).

L'enseigne de jardinerie Gamm Vert, à Mayenne, vient de recevoir 600 sapins, à vendre dès ce samedi. Mickaël et Béatrice, pépiniéristes, observent qu'à cause du contexte actuel, les clients se montrent plus pressés d'acquérir leurs sapins. "On a reçu des appels pour savoir s'ils étaient arrivés. On a même des gens qui sont venus mercredi dans le magasin. C'est quelque chose de nouveua mais c'est dû à la période certainement. Les gens veulent sans doute s'occuper de leur sapins dès ce week-end" explique le premier.

"Ils sont très pressés de faire leurs sapins" Copier

"On en met presque 200 ou 300 en ventes dans un premier temps et ensuite on réapprovisionne au fur et à mesure qu'ils partent. On déballe le sapin au client pour qu'il constate sa qualité, on le remballe et ci-besoin on l'amène jusqu'à sa voiture. Les clients viennent un par un" termine Béatrice. Des sapins en vente dans les supermarchés, dans les magasins spécialisés alors que les fleuristes doivent rester fermés. Cela n'a pas manqué de faire réagir, le patron d'Actual et du Medef régional, Samuel Tual, qui ironise sur son compte Twitter : "Qui est le pilote dans l'avion ?" s'interroge t-il.