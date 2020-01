En Mayenne, après 6 semaines de panne, un éleveur bovin récupère enfin le téléphone, internet et la télévision

Cigné, Ambrières-les-Vallées, France

Dans la nuit du 12 au 13 décembre dernier, un fort coup de vent, qui avait balayé le bocage mayennais, avait provoqué une panne d'internet, de téléphone et de télévision chez Guy Aubert, un éleveur bovin de Cigné, près d'Ambrières-les-Vallées. Son exploitation est située en bout de ligne. Dans cette partie du département, il est le dernier agriculteur de la Mayenne à être connecté.

L'éleveur bovin nous signale, ce lundi 20 janvier, qu'enfin, après 6 semaines de panne, une équipe de l'opérateur Orange s'est déplacé pour réparer et ça n'a duré que quelques minutes pour remettre en état la ligne.

Guy Aubert en veut beaucoup à la société Orange qu'il a contactée à de très nombreuses reprises ces dernières semaines. En vain jusqu'à ce qu'il voit enfin des techniciens arriver chez lui.

Il y a deux semaines, il avait témoigné sur France Bleu Mayenne, cette panne a été préjudiciable pour son activité: "On se dit merde on est en campagne on n'intéresse personne ! On nous parle de la fibre optique mais avant ça qu'ils réparent les lignes actuelles. On m'a proposé un partage de connexion sur mon portable mais chez moi je n'ai même pas de 3G et ça ne marche pas. Je vais donc chez mon voisin pour faire les déclarations de naissance de bovins. Si je ne le fais pas, j'ai des pénalités. Je ne peux pas consulter mes comptes. Je ne peux rien faire".