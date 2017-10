En Mayenne aussi, le ciel est jaunâtre ce lundi

Les couleurs du ciel sont très inhabituelles dans tout l'Ouest du pays ce lundi 16 octobre. La cause ? Du sable venu du Sahara et des vents forts générés par l'ouragan Ophélia.

Ce phénomène météo est une conséquence de l'ouragan Ophelia qui, en plus, de souffler à 150 kilomètres/heure au large de l'Irlande favorise un flux de sud-sud-est qui amène dans l'air du sable venu du Sahara. A cela se rajoutent des odeurs de fumée provenant des incendies du nord-ouest de la péninsule Ibérique, Espagne et Portugal. D'où ces couleurs un peu particulières que vous avez sans doute remarquées dans le ciel mayennais. C'est surtout en Bretagne que le phénomène a été le plus visible.