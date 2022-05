En Mayenne, les auxiliaires de vie au bout du rouleau : "Ça devient de plus en plus dur"

Un pique-nique revendicatif pour les salariés du secteur médico-social. L'union départementale de la CGT de la Mayenne appelle les salariés du secteurs à se mobiliser ce mardi 31 mai, à midi sur le pont Aristide-Briand à Laval pour défendre le secteur médico-social. Une mobilisation dans le cadre de la mobilisation nationale du secteur pour une revalorisation des salaires et plus de moyens humains.

Virginie Brault est auxiliaire de vie sociale à Laval, en Mayenne. Elle s'occupe d'une jeune femme en situation de handicap. "Les auxiliaires de vie, nous sommes les bras et les jambes des gens. On aide les gens à faire ce que eux, ne peuvent pas faire seuls." Pour elle, le problème, ce sont les conditions de travail lourdes, et un manque de personnel à cause de salaires trop faibles. "On est trois à tourner, on en parle. Ce n'est pas facile, c'est fatiguant. On ne voit pas de solution exactement, comment faire..."

Il faudrait essayer de donner envie aux gens de venir travailler dans le secteur.

"Avec les années, cela devient de plus en plus dur. Il y a de plus en plus de demandes, de personnes qui ont besoin d'être aidées et de moins en moins d'auxiliaires". Exemple, pour ses congés, Virginie Brault a du mal a se faire remplacer. Elle doit s'y prendre très longtemps à l'avance. "On doit s'y prendre plus de six mois à l'avance." Le métier n'attire pas, à cause notamment du salaire. "Je gagne 1 000 euros net par mois. Si on veut avoir un salaire confortable on doit prendre plusieurs personnes aidées, faire de longues distances, et il y a aussi le montant de l'essence..." Pour avoir un revenu correct, Virginie cumule donc un second emploi à côté.

Si elle ne pourra pas être présente à la mobilisation, elle soutient l'action. "Si je ne vais pas aux mobilisations, c'est vraiment parce que je ne peux pas me faire remplacer facilement. La personne en situation de handicap dont je m'occupe, s'il n'y a pas d'auxiliaire de vie ou d'infirmière, elle ne peut rien faire. Ces mobilisations sont importantes pour faire prendre conscience, que ce n'est pas un métier facile. Au niveau du recrutement, il faut faire en sorte de faire aimer notre métier. Que l'on soit un peu plus reconnu aussi".