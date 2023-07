En Mayenne, BigFlo et Oli appellent à s'engager en faveur de la Protection Civile

Ce sont des femmes et des hommes qui jouent un rôle crucial l'été pour assurer, si besoin, les premiers secours, les premiers soins, aux festivaliers. Les bénévoles de la Protection Civile étaient, par exemple, présents les 7 et 8 juillet au Foin de la Rue, un des plus gros rendez-vous culturels et musicaux en Mayenne de la saison, avec plusieurs milliers de spectateurs à Saint-Denis-de-Gastines.

L'association, dévouée au service à la population, a reçu le soutien samedi soir des stars toulousaines BigFlo et Oli. Après le concert, BigFlo a remercié les bénévoles, dans une vidéo publiée par la Protection Civile de la Mayenne, et a appelé à s'engager en faveur de l'organisation.

Sur Twitter, Rémy Besson, le responsable de la Protection Civile dans le département, estime que BigFlo et Oli "sont les ambassadeurs idéaux de l’engagement de nos bénévoles mayennais, tous jeunes et engagés pour aider, former, secourir", avant de lancer une proposition aux deux artistes : "peut-être qu’ils pourraient devenirs les ambassadeurs officiels de la Protection Civile de la Mayenne ?".