En Mayenne, chaque été, près de 300 animaux domestiques abandonnés

Département Mayenne, France

C'est un acte répréhensible aux yeux de la loi mais qui est malheureusement régulier en été : l'abandon des animaux domestiques. En Mayenne lors de la saison estivale (Juin-septembre) environ 300 chiens et chats sont laissés à l'abandon par leur propriétaire partis en vacances.

La SPA propose donc un service de fourrière. Moyennant finances (10€ la nuitée), les propriétaires peuvent donc partir en vacances l'esprit tranquille. C'est le cas d'Anne, professeur d'anglais à Laval et qui a prévu de retourner en Grande-Bretagne au mois d'août. "Je pars quelques semaines. Et ma mère qui prend de l'âge, ne peut pas trop vivre avec un gros chien comme le mien, car elle pourrait la faire tomber. C'est vrai que c'est un budget mais si l'on possède un animal de compagnie, il faut prévoir un budget. C'est un membre de la famille à part entière" explique Anne.

"Un acte de cruauté"

D'après la Société Protectrice des Animaux, en France, près de 100.000 bêtes sont abandonnées chaque année. Le code pénal considère l’abandon comme un acte de cruauté, au même titre que la maltraitance animale. L’article 521-1 du Code pénal établit que "exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende."

Malgré ce texte du code pénal, Gisèle, vice-présidente de la SPA en Mayenne ne peut que constater l'inefficacité de ces sanctions. "Les trois quarts des plaintes que nous déposons sont classées sans suite. La cause animale on s'en tape ! C'est la connerie humaine, qu'est-ce que vous voulez y faire. Si tu n'es pas capable de t'occuper d'un animal n'en prends pas" s'exclame-t-elle. Les chiens ou les chats sont le plus souvent abandonnés (lâchement) au bord de la route, mais ils arrivent parfois que les "mauvais" propriétaires viennent physiquement les déposer selon Manon la secrétaire de la SPA.

"On se permet de leur poser un maximum de questions et du coup on se rend compte que ces gens bafouillent un petit peu. Alors on creuse un peu plus, et malheureusement on comprend qu'ils abandonnent leurs animaux parce qu'ils ont mordu le petit ou quelque chose comme ça" explique la salariée. En Mayenne la question de l'abandon inquiète à chaque été, tout comme les cas de maltraitance : 67 recensés depuis le début de l'année.

"C'est la connerie humaine" - Reportage à la SPA de la Mayenne Copier

Une nouvelle loi ?

Le dimanche 30 juin, 240 députés et sénateurs ont signé une tribune, publiée dans le Journal Du Dimanche dans laquelle ils s'engagent à déposer une proposition de loi "pour en finir avec les abandons d'animaux". Un texte dont est signataire le député mayennais Yannick Favennec. Les parlementaires expliquent dans cette tribune que "la principale mesure de prévention de l'abandon est l'identification des chiens et des chats, qui a été rendue obligatoire respectivement en 1999 et 2012. Mais son efficacité n'est que relative."

Par ailleurs la SPA de la Mayenne (chemin des Touches à Laval) recherche aussi des bacs en plastiques, ou des petites piscines en plastiques qui ne servent plus pour hydrater les 120 animaux du refuge ou qu'ils puissent faire trempette lorsqu'il fait très chaud. Numéro de téléphone de la SPA : 02 43 53 72 21.