En Mayenne, comment se débarrasser de son sapin de noël?

Noël est déjà passé, votre sapin commence à perdre ses aiguilles et une question va bientôt se poser: où est-ce que je le jette? France Bleu Mayenne a posé la question aux professionnels. Ils vous donnent la marche à suivre.

Dès que les fêtes de fin d'année seront passées, il faudra penser à enlever les décorations de Noël. Les boules et les guirlandes vont retourner au placard jusqu'à l'an prochain. Mais que faire du sapin? Si vous avez opté pour un sapin naturel, celui-ci va évidemment sécher et perdre ses aiguilles. Et à moins d'avoir acheté un arbre avec des racines, vous ne pourrez pas le replanter. France Bleu Mayenne vous explique donc comment vous débarrasser de cet encombrant compagnon.

A Laval, les éboueurs ne ramassent plus les sapins

Ce n'est pas la peine de laisser votre sapin sur le trottoir à côté des ordures ménagères. Ça fait déjà plusieurs années que les services de collectes des déchets ne ramassent plus les arbres de Noël, dans l'agglomération. Pour les Lavallois il n'existe donc qu'une seule solution: emmener leur sapin dans une déchetterie.

"Attention, il ne faut pas mettre les sapins dans des sacs", prévient Yannick Deforge, le responsable du service technique et environnement à la déchetterie de Meslay-du-Maine "même les sacs biodégradables, nous les écartons pour pouvoir recycler les sapins". Yannick Deforge, précise également: "Les sapins naturels qui ont été complètement recouverts de neige synthétique ne pourront pas non plus être revalorisés".

Les déchets verts de la déchetterie de Meslay-du-Maine, sont ensuite utilisés pour faire de l'engrais © Radio France - Camille André

Tous les sapins récoltés par la déchetterie sont ensuite réduits afin de faire de l'engrais, qui est redistribué aux agriculteurs qui en font la demande. Les déchetteries de l'agglomération de Laval, elles, laissent les déchets verts à l'entreprise EVA (Entretien et Valorisation des Accotements) de Martigné, qui en fait du compost.

Autour de Loiron, vous pouvez faire broyer gratuitement votre sapin

Pour ceux qui habitent le Pays de Loiron, sachez qu'une opération spéciale est organisée dans les déchetteries de la Communauté De Communes. Vous pouvez amener votre sapin, le faire broyer gratuitement, et récupérer les copeaux pour faire du paillage pour votre jardin!

Cette initiative se déroule mercredi 4 janvier à la déchetterie de Montjean de 14h30 à 17h, et vendredi 6 janvier à la déchetterie de Port-Brillet de 14h30 à 17h. Plus d'informations sur le site de la communauté de communes du Pays de Loiron.

Vous voulez vous débarrasser de votre sapin? Mangez-le!

Sur la toile, de nombreux cuisiniers ont eu une idée bien plus originale, pour faire disparaître le sapin de noël. Ils proposent de le cuisiner. Ainsi deux Londoniennes ont testé le mélange betterave et saumon fumé à l’épicéa. Karine Simon, traiteur de métier, propose des recettes de pizza forestière au sapin ou encore de fromages de chèvres marinés aux zestes de citron et aiguilles de pin. Et puis si l'idée de manger votre sapin ne vous séduit pas tant que ça, n'oubliez pas que certains animaux, comme les chèvres, s'en régaleront!