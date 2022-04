En Mayenne, comment se protéger des tiques au printemps ?

En forêt, dans les hautes herbes et jusque dans les jardins, elles sévissent. Les tiques sont "particulièrement actives au printemps et à l’automne", a mis en garde l'Agence nationale de Sécurité sanitaire (Anses) dans un communiqué, jeudi 28 avril. L'agence rappelle que "les tiques sont les principaux vecteurs d’agents pathogènes responsables de maladies infectieuses en Europe" et qu'elles transmettent notamment "la bactérie à l’origine de la maladie de Lyme" qui peut provoquer, en l’absence de traitement, "des atteintes cutanées, musculaires, neurologiques et articulaires, parfois très invalidantes".

Alors en cette saison, Albert Afalo, médecin de la Fédération française de randonnée pédestre des Pays de la Loire, rappelle quelques gestes simples à adopter _"La tique se pose en général sur la pointe d'une herbe_, il faut éviter de les toucher. Si on va se promener, il faut porter des vêtements très couvrants et clairs, car on voit mieux les tiques sur les vêtements clairs et des chaussures bien fermées. Un chapeau aussi. Il existe des répulsifs pour les vêtements et pour la peau."

Surveiller l'endroit de la piqûre

En cas de piqûres, on utilise un tire-tique. "On place le tire-tique perpendiculairement à la peau, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et on retire la tique." Ensuite, il faut surveiller la peau à l'endroit de la pique, "durant les jours qui suivent et pendant un mois pour _vérifier qu'il n'y a pas une rougeur qui va s'agrandir dans les jours qui suivent_. Je conseille vivement de prendre des photos et de les montrer à son médecin." Concernant les symptômes, le médecin précise que les personnes peuvent présenter de la fièvre, une grosse fatigue voir de l'arthrite, "le gonflement d'une articulation, le genoux ou le coude". Le médecin rappelle qu'en cas de symptômes ou de doutes, il faut consulter son médecin généraliste.