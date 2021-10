Souvent l'affaire des centres villes de grandes métropoles, l'abaissement de la vitesse autorisée à 30 km/h plaît de plus en plus à des communes mayennaises. Louverné, au nord de Laval, a généralisé cette vitesse depuis le 1er mars. Et les résultats sont assez probants.

En Mayenne, de plus en plus de communes optent pour le 30 km/h en centre-ville

C'est une vitesse qui fait hurler certains automobilistes, mais qui est de plus en plus répandue dans les communes françaises. Le passage de 50 à 30 km/h a provoqué de nombreux débats dans des villes comme Grenoble, Lyon, Paris. Mais au nom de la sécurité des piétons et des automobilistes, certaines communes de la Mayenne opte pour l'abaissement de la vitesse dans leur bourg.

À Louverné par exemple depuis le 1er mars 2021. La mairie s'est d'ailleurs équipée de deux radars pédagogiques avec des résultats pour le moment satisfaisants. "Les Louvernéens ont fait des efforts, la vitesse moyenne est en abaissement. On roule à 38 km/h en moyenne dans le centre ville. Il y a encore des personnes qui roulent beaucoup trop vite mais on arrive de plus en plus à un respect mutuel" explique la maire Sylvie Vielle.

Une partie de la nationale 162 qui traverse la commune est passée en zone 30, mais cela n'empêche pas les excès de vitesse raconte Yannick, un habitant dont la route passe devant chez lui. "'Je me suis amusé à faire un jeu : je compte jusqu'à deux le temps qu'une voiture passe devant ma fenêtre. Et bien souvent je n'ai même pas le temps d'arriver à 2 qu'un véhicule est déjà passé... ça montre un certain irrespect" regrette le sexagénaire.

Pour lutter contre les vitesses excessives à Louverné, il est également obligatoire de rouler à 20 kilomètres maximum aux abords des écoles. À Lassay-les-Chateaux le centre-ville passera en novembre à 30 km/h. Du côté de Mayenne, la municipalité réfléchit à abaisser la vitesse à certains endroits de la ville.