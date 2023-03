En Mayenne, de plus en plus de seniors vivent en béguinage

En Mayenne le béguinage entre seniors se développe rapidement. Il s'agit de résidences partagées, de colocations, entre personnes âgées. L'idée c'est de vivre près des uns et des autres avec des services de proximité et de l'entraide. À Méral, dix logements ont poussé de terre en juin 2022. Des logements de 30 mètres carrés, pour un loyer de 480 euros (charges comprises), à l'initiative de l'association Béguinage Marie-Blanche.

Un exemple de logement à Méral dans les résidences "Béguinage Marie-Blanche" © Radio France - Martin Cotta

De plus en plus d'élus de la Mayenne comprennent bien l'utilité du béguinage et n'hésitent pas à accompagner les projets. La commune de Méral a d'ailleurs soutenu le projet lorsque l'association Béguinage Marie-Blanche s'est présentée à elle. Un projet privé à 650 000 € avec une participation du conseil départemental de la Mayenne 100.000 euros.

Évron, Daon, Mayenne, le béguinage a de beaux jours devant lui dans le département. Dans le Sud-Mayenne, la communauté de communes du Pays de Château-Gontier subventionne même ce type d’installation à hauteur de 1.000 € maximum.