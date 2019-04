En Mayenne, des associations sont au bord de l'asphyxie financière

Mayenne, France

Pour les associations mayennaises, ce lundi 15 avril est le dernier jour pour formuler une demande de subventions. Elles n'ont plus que quelques heures pour remplir un dossier auprès du Fonds de Développement de la Vie Associative.

Le #FDVA (Fonds pour le Développement de la Vie Associative) permet de soutenir les associations de la #Mayenne

➡️Lancement de la campagne 2019

➡️Demandes de subventions en ligne jusqu'au 15 avril

Consultez : https://t.co/EWplrRuBaKpic.twitter.com/XRphEs8ObR — Préfet de la Mayenne (@Prefet53) March 12, 2019

Mais des responsables de structures associatives tirent la langue. ll y a un véritable assèchement des ressources financières : baisse des dons, plus de 4% l'an dernier, baisse des dotations aux collectivités qui ont un rôle de redistribution, suppression de la réserve parlementaire remplacée par le FDVA, fonds de développement de la vie associative.

Le député centriste du Nord-Mayenne, Yannick Favennec, s'en émeut : "la réserve parlementaire c'était 90 millions d'euros, en gros la moitié pour des projets portés par des communes, l'autre pour le tissu associatif. Le FDVA, c'est 25 millions et il est géré par des technocrates qui n'ont pas la même connaissance du terrain que nous avons, que nous avions, nous les élus".

"Le montant des dons aux associations et aux fondations a diminué en moyenne de 4,2 % en 2018, la plus forte baisse depuis 10 ans, ce chiffre est inquiétant !" Pour @yfavennec le gouvernement doit agir en urgence pour soutenir les #assocations#QAG#DirectANpic.twitter.com/BVsbBGGFJl — Libertés et Territoires (@LibertsTerrito1) April 10, 2019

Moins d'argent, ça veut dire moins d'actions, moins de présence, moins d'animations.

Les associations ont pourtant, dans les territoires les plus isolées, un rôle social essentiel, sont des éléments d'attractivité et de dynamisme. Jean-Benoit Le Nagard est le président de l'association "Familles Rurales" en Mayenne : "ça met en danger notre mission d'accompagnement des associations locales. Nous sommes support technique pour des petites associations gérées par des bénévoles qui n'ont pas forcément les connaissances techniques et juridiques nécessaires. Certaines associations ne peuvent plus mener des actions ambitieuses. C'est un tissu indispensable en Mayenne".

L'autre problème est technique, juridique. Monter un dossier de subventions relève parfois du casse-tête chinois. Les associations, les plus petites en particulier, réclament donc une simplification des démarches administratives.