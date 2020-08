En Mayenne, des Belges privés de leurs familles avec l'interdiction des voyages

Sa sœur jumelle devait arriver dimanche dernier en Mayenne, avec les enfants : Veerle Roelandt ne sait finalement pas quand elles seront autorisées à se voir. Cette Belge qui vit depuis 15 ans à Ernée, dans le nord du département, comptait passer une semaine de vacances en famille : "on a appris samedi soir que la Mayenne était placée en zone rouge par la Belgique, donc ma sœur a dû annuler sa venue à la dernière minute. C'est la déception !".

Les enfants s'aiment beaucoup, alors il y a eu des larmes quand ils l'ont appris.

Depuis ce week-end, les étrangers voulant entrer en Belgique ou les Belges de retour chez eux doivent remplir un formulaire listant entre autres les lieux par lesquels ils sont passés au cours des derniers jours. Cocher la case Mayenne, c'est devoir passer par une quarantaine obligatoire avec dépistage du coronavirus.

La quatorzaine obligatoire au retour : impensable

"Ma sœur avait réservé un billet de train, il aurait été difficile de nier qu'elle était passée par Laval si elle avait maintenu le voyage, lance Veerle Roelandt. Mais je vois mal comment ils vont contrôler le gens en voiture". Les quatre adolescents de 11 à 14 ans ont eu du mal à digérer la nouvelle indique sa sœur Katrien : "ça fait _déjà deux ans qu'on n'est pas venus en Mayenne_, regrette-t-elle. Cette mesure est bizarre, mais c'est comme ça. Je travaille la semaine prochaine, donc je ne peux pas en passer deux en quarantaine !".

Impossible aussi pour Veerle et ses deux enfants d'aller les voir dans les Flandres, comme elle l'a fait début juillet : "on n'a pas de pied-à-terre en Belgique, on squatte chez la famille d'habitude, explique-t-elle. On les obligerait à se mettre en quarantaine aussi donc c'est impossible". Elle a bien du mal à comprendre cette mesure : _"à Ernée, en Mayenne, la population est moins dense qu'en Belgique ! Le risque est moins élevé ici", juge-t-elle. Avec toute la famille, elle attend de voir les évolutions de la mesure dans les prochaines semaines : "_j'aimerais bien fêter mon anniversaire avec ma jumelle en octobre, lance Veerle. On croise les doigts !".