En Mayenne, des colonies de vacances se sont réorganisées pour accueillir vos enfants malgré l'épidémie

C'est le soulagement pour les enfants comme pour les parents, les colonies de vacances peuvent rouvrir dès le 22 juin. En Mayenne, plusieurs organismes se sont mis au travail pour mettre en place les mesures sanitaires et ils n'attendent plus que vos marmots.

Direction la "colo" pour vos enfants cet été : elles sont finalement autorisées à rouvrir à partir du 22 juin, évidemment avec la pandémie, les organismes doivent mettre en place tout un protocole sanitaire. Il est trop lourd pour certains qui préfèrent rester fermés mais en Mayenne, plusieurs colonies ont pu s'adapter.

Des petits Mayennais vont par exemple bien découvrir la Dordogne à partir du 10 juillet, au cours d'un voyage organisé par l'association Plein Air Evasion. L'une des présidentes, Mylène Feunteun, assure que les mesures sanitaires seront respectées pendant les activités d'escalade, de spéléologie, pendant tout le séjour en fait.

"On avait un doute sur les mini-bus qui transportent quatre enfants chacun donc on a eu l'accord pour que les enfants portent un masque à bord et qu'ils restent le même nombre par véhicule", explique Mylène Feunteun. Sur place, dans le gîte, 20 enfants seront accueillis au lieu de 40.

Les familles n'ont pas peur d'inscrire leurs enfants à la colo cet été

Carmen Outin qui propose des séjours d'équitation au Gué-de-Selle à Mézangers, a elle aussi revu les effectifs à la baisse, avec 10 jeunes en moins à chaque session.

Moins d'enfants accueillis, c'est une perte financière. En plus, à Pâques, on a annulé tous les stages donc au final, on va perdre la moitié de notre chiffre d'affaires

Il y a un point positif quand même, les inscriptions marchent très fort pour son poney club. "On est complet jusqu'à la mi-août ! On est très fiers parce que les parents nous font confiance", reconnaît la directrice.

Il reste donc quatre places et il faudra ensuite attendre la Toussaint. Carmen Outin espère que la pandémie ne viendra pas chambouler les deux stages prévus à cette période-là.