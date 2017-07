En Mayenne, des cours de boxe pour des migrants installés à Ernée

A la demande des services de la ville, Le Boxing club d’Ernée a accepté d'accueillir des migrants tous les mercredis après-midi, même pendant sa fermeture estivale. Trois à sept hommes ont saisi l’opportunité.

Les bruits des cordes à sauter qui claquent le sol, des coups de poings, des chaines métalliques des sacs de frappe résonnent dans le Boxing club d’Ernée. Trois jeunes migrants s’y entraînent, mercredi 5 juillet, en début d’après-midi, accompagné d’un footballeur amateur de la ville, et coachés par Grégory Renault, un jeune prévôt.

Boxer, pour "devenir plus fort"

"Voilà, c’est ça, super !", crie l’entraineur, en recevant les coups de Yossef. Deuxième entrainement pour l’Erythréen, installé dans un centre d'accueil et d'orientation (CAO) à Ernée depuis un mois. Objectif : "to be stronger", devenir plus fort.

Essoufflé et en sueur, Rostam maîtrise déjà les gestes. Coup de poing droit, coup de poing gauche, esquive, protection. Il n’a pas manqué un entrainement. "I like boxing. Boxing is very good". Il aime la boxe. Avant cet Afghan la regardait à la télévision, maintenant, il monte sur le ring, certes en amateur débutant, mais c’est déjà ça.

Parmi les sept réguliers, un est même champion dans son pays d’origine. "Parfois, il finit sur le ring avec le coach, et là, ça boxe vraiment", confie, Elie Lemé, le président du Boxing club, un sourire en coin.

REPORTAGE - Plusieurs migrants s’entraînent au Boxing club d'Ernée, en Mayenne Copier

Des cours en français et en anglais

Les boxeurs écoutent attentivement les consignes. Ils sautent à la corde. Ils s’entrainent à esquiver les coups et à répondre. Un entrainement débutant classique, en somme, à part un détail qui a son importance.

Le prévôt donne ses consignes - "change, right, no, euh, on ne change pas les appuis hein, let’s go !" - obligé d’alterner en permanence entre le français et l’anglais. "Je n’ai pas fait de très grandes études et c’est assez compliqué à gérer, admet Grégory Renault, mais après on mime et avec la gestuelle ça se fait assez bien quand même." Le passionné ne s’arrête pas aux problèmes de communication.

L’entrainement reste soft, cependant. Elie Lemé ne veut pas qu’ils se tapent trop fort ni qu’ils se fassent du mal – déjà qu’ils traversent des épreuves difficiles. En plus, ce ne sont pas des licenciés du Boxing club, "parce qu’il faut des papiers et pour l’instant, je pense qu’au niveau administratif, tout n’est pas fini". C’est donc à titre gracieux – et prudent - qu’il les entraîne tous les mercredis, dès le mois de juin et ensuite pendant tout l’été, malgré la fermeture estivale du club.

En Mayenne, le Boxing club d'Ernée accueille 3 à 7 migrants tous les mercredis pendant l'été pic.twitter.com/Q8vsRBl3Sh — France Bleu Mayenne (@bleumayenne) July 5, 2017

Du sport et de "bons moments à partager"

"Dans une salle de sport, il ne doit pas y avoir de couleur de peau, de religion, de politique, il n’y a rien de tout ça, commente le président. Ce sont tous des femmes et des hommes qui font du sport et c’est tout." C’est en respect de ses idéaux qu’il a immédiatement accepté la proposition que les services de la ville lui ont faite, de les accueillir de façon hebdomadaire.

Ces gens-là ont souffert, ils ont sans doute failli mourir en venant en France, donc ils sont là pour être heureux maintenant. – Elie Lemé, président du Boxing club d’Ernée

"Ce sont de bons moments à partager", continue Elie Lemé, même si la communication est limitée, les Français ne parlant pas les langues des migrants ni nécessairement l’anglais, et les migrants ne parlant pas encore le français.

"L’autre jour on a eu des petits qui ont boxé avec eux. Le champion s’était mis à genoux parce qu’en face de lui, il avait un petiot. Il a pris plaisir à boxer avec le petit et le petit était fier de boxer avec un grand.", raconte-t-il fièrement.