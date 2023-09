En Mayenne, des employées de La Poste formées à la gérontologie pour rompre l'isolement des personnes âgées

La Poste vient de lancer en Mayenne le service Partage et Convivialité, c'est le premier département en France à le mettre en place. Deux factrices formées à la gérontologie passent une heure par semaine avec des personnes âgées et leur proposent de nombreuses activités pour tisser du lien social, pour rompre l'isolement.

Pour l'instant, quatre seniors, dans les Coëvrons et dans le Pays du Mont des Avaloirs, bénéficient de ce service : "on peut juste discuter, on peut faire de la promenade autour du domicile, on a une tablette numérique pour faire des jeux de mémoire, de rapidité et on a aussi un casque de réalité virtuelle pour les faire voyager ou pour de la relaxation" souligne Corinne Heurtebize, chargée de ce dossier à La Poste qui attend désormais le feu vert pour adapter ce service aux personnes en situation de handicap.

Veiller sur mes parents - Témoignage visite du facteur