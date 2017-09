Des femmes, chefs d'entreprises, ripostent après la publication d'une photo 100% masculine du magazine "Capital"

Un coup de gueule en forme d'ironie. Ces patronnes n'ont pas apprécié un article du magazine sur la création d'entreprises illustrée par une photo sur laquelle n'apparaissaient que des hommes.

Le monde de l'entreprise ne serait-il que masculin ? Non et les femmes, créatrices d'entreprises et start-uppeuses, le font savoir. A Paris, à Nantes, un peu partout en France et chez nous en Mayenne. Et ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ces patronnes ont trouvé la photo du magazine "Capital" particulièrement sexiste. Aucune femme. Que des hommes en chemise blanche et en jeans sur un toit parisien avec la Tour Eiffel en décor de fond (ci-dessous). Elles ont aussitôt riposté pour protester contre ce manque de mixité. En Mayenne, 11 cheffes d'entreprises ont donc pris la pose cette semaine afin de lutter contre un énorme cliché qui a la vie dure : celui de l'entrepreneuriat français, milieu exclusivement masculin.

Devialet, Actility, Algolia... nos start-up sont enfin prêtes à jouer dans la cour des grands https://t.co/oFNwA3bNAH — Capital (@MagazineCapital) August 29, 2017