En Mayenne, des fidèles catholiques prient dans la rue pour "sauver la France"

Depuis mi-janvier, de nombreux catholiques se réunissent dans les villes et villages de Mayenne pour prier ensemble dans la rue, afin, selon eux, de "sauver la France et le monde". Ils répondent au mouvement "La France prie". On en compte une vingtaine dans tout le département, selon leur site.

Ce mercredi 23 février 20200, 18 heures pile devant la statue de Jeanne d'Arc, place Hardy de Lévaré à quelques pas de la cathédrale de Laval. Un groupe de 15 personnes, des Lavallois et des Lavalloises de tout âge, prient à haute voix, chapelet en main. Ils sont réunis par le mouvement "La France prie", une initiative venue d'Autriche à la mi-novembre et qui s'est développée dans toute la France. "Ces personnes se sont dit qu'étant donné la crise de la Covid-19 en ce moment, il fallait prier pour le monde", explique Henri, un Lavallois à l'initiative du mouvement de prières de rue dans sa ville.

"Une prière publique"

Ici, lui prie pour "la France et pour le monde", sans aucune arrière-pensées politiques. "Ce n'est pas par rapport à l'élection présidentielle particulièrement. Effectivement, le côté Covid-19 a beaucoup joué et les gens réalisent qu'il faut prier pour que la situation s'améliore. C'est une prière publique et qui ne doit pas se cantonner aux murs des églises."

"Changer les cœurs"

Parmi eux, Ségolène et Marie-Ange participent au mouvement de prière de rues depuis mi-janvier. Selon les deux fidèles, prier est le seul moyen d'améliorer la société. "La France a besoin d'être soutenue par nos prières, assurent-elles. Je pense qu'il n'y a que par la prière qu'on peut changer les cœurs." Ce soir, elles disent avoir prier pour l'Ukraine et appellent tous les citoyens à les rejoindre. "Quand on prie dans une église, les gens ne savent pas qu'on prie. Là, ils nous voient, ils s'arrêtent, écoutent s'ils veulent. N'importe qui peut se joindre à nous."

Une vingtaine de manifestations de ce type sont revendiquées dans le département de la Mayenne d'après le site internet de la France prie. D’après la préfecture de la Mayenne, une partie des déclarations de manifestations ont été déposées par les organisateurs. Le préfet de la Mayenne n’a pas interdit ces actions, car il considère que ce sont des « manifestations revendicatives ».

Pour rappel, les prières dans l'espace public ne sont pas formellement interdites. Comme les manifestations, elles sont régies par l'article L211-1 du Code de la sécurité intérieure qui prévoit que "sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique."