En Mayenne, des ventes de lits en hausse grâce au télétravail

Faire sa comptabilité sous la couette, répondre à ses mails bien assis sur un moelleux matelas ... des pratiques assez répandus depuis la crise du coronavirus. La notion de confort est donc devenue primordiale pour les clients de Sandrine Fluteau la responsable du magasin Géant du Meuble à Mayenne. "La clientèle recherche en premier critère le confort. Être bien dans son lit ne veut pas dire spécialement mettre le prix. Il faut prendre le temps et essayer des choses différentes" conseille la professionnelle.

Le choix de l'électrique

Un produit est particulièrement plébiscité dans notre département depuis la crise sanitaire : le sommier électrique. "Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas réservé qu'à une clientèle de seniors. Les jeunes, de plus en plus, investissent dans l'électrique. Ça permet de relever le dossier pour la tête et de relever les pieds, donc on peut avoir vraiment la position idéale pour travailler" explique Nathalie Duval, vendeuse pour la maison Pannard à Mayenne.

Le canapé d'angle est pratique pour travailler

De plus en plus d'actifs privilégient aussi le travail sur le canapé. Les ventes sont là aussi en hausse depuis mars 2020. "Je préfère le canapé oui avec l'ordinateur, la télé à côté. Cela me permet de jeter un œil sur les enfants. L'avantage en plus, c'est qu'on ne met pas de miettes dans le lit parce que ça c'est l'horreur" sourit Aurélie, la responsable d'une cordonnerie dans Mayenne. Ainsi, les canapés avec méridiennes pour allonger ses jambes sont devenues incontournables.