En Mayenne, grâce à l'application Sauv Life, un homme, en arrêt cardiaque, a pu être sauvé

Nous avons 4 héros en Mayenne. Ils ont répondu présents quand l'application Sauv Life les a alertés qu'une personne était en danger de mort à proximité. Anita et Karina se sont relayées à Entrammes au massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des pompiers et du Samu. A Ernée, Daniel et Axel ont placé sur le côté une victime, qui finalement et heureusement, n'était pas en arrêt cardiaque.