"En Mayenne, j'ai gagné en confort de vie" raconte une ancienne Parisienne installée à Peuton

Il y a quelques mois, Camille Chaudron quittait Paris et son emploi pour venir habiter en Mayenne, à Peuton, et travailler à la ferme. Cette trentenaire opère un changement radical qui correspond à une volonté de plus de confort et à une quête de sens dans sa vie.

Dans le cadre de la consultation citoyenne "Ma France 2022" initiée par France Bleu et France 3, plusieurs thèmes émergent parmi les préoccupations des Français, dont celle de l'environnement et du cadre de vie. Avec l'apparition du Covid-19, de nombreux Français ont changé d'emploi et de lieu de vie et certains sont venus s'installer en zone rurale comme en Mayenne. C'est le cas de Camille Chaudron, une ancienne habitante de Paris qui est venue s'installer à Peuton, près de Château-Gontier-sur-Mayenne, dans le sud du département.

Ma mère m'appelle toutes les semaines pour me demander si ça va (rires) - Camille Chaudron

Avant de déménager, Camille Chaudron vivait dans un appartement à Paris et elle travaillait dans le marketing. "Pendant quatre ans j'ai travaillé dans des entreprises du CAC 40 de l'agro-industrie. Mon boulot, c'était de créer du désir chez les acheteurs. J'ai vendu de la bière et des légumes surgelés et en conserve", raconte cette trentenaire. Comme beaucoup dans son cas, le déclic est apparu soudainement et elle s'est aperçue que sa vie manquait de sens : "Depuis je suis bien ici à la campagne car quand tu travailles la terre tous les jours. Quand tu vois les légumes pousser, c'est hyper concret et tu vois les répercussions immédiates."

"Ça n'a pas de prix de me réveiller et entendre les oiseaux qui gazouillent"

Entre Nice, dans sa jeunesse, et Paris au début de sa vie active, Camille reconnaît avoir un parcours de citadine. D'où la stupeur de son entourage au moment d'annoncer son choix de s'installer à la ferme en Mayenne : "Quand mes parents me voient ici, ils ouvrent des grands yeux. Ma mère m'appelle toutes les semaines pour me demander si ça va (rires). Mais en fait, ça va hyper bien !"

Camille Chaudron fait désormais partie de la Ferme Peuton. © Radio France - Yvan Plantey

Son déménagement n'a rien d'anodin : "Je me suis mise à découvrir le sud du département, des villes comme Laval ou Château-Gontier et j'ai aimé car en Mayenne, j'ai gagné en confort de vie. Pour moi, ça n'a pas de prix de me réveiller et entendre les oiseaux qui gazouillent." Elle partage aussi son quotidien et ses conseils environnementaux à de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux. Son pseudo est "Girl_go_green" (la fille qui se met au vert, N.D.L.R) et elle comptabilise plus de 55.500 abonnés sur Instagram. Celle qui réfute le terme "d'influenceuse" se qualifie plutôt comme une "créatrice de contenus" et dispense ses astuces pour faire son propre fromage.