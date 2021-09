En Mayenne, Jean-Claude et Germaine coloc seniors dans une maison partagée à Daon

Germaine et Jean-Claude, entourés de Maêva, Séverine et Wendy, les aides-soignantes fondatrices de Com'à la maison.

La colocation n'est plus réservée qu'aux étudiants. Elle séduit aussi les seniors et dans le Sud-Mayenne, il existe depuis le mois d'août une maison partagée pour seniors : Com'à la maison. Jean-Claude et Germaine y vivent en colocation, accompagnée par des aides soignants à l'origine du projet.

"On mange bien, on dort bien et on est entouré de belles femmes !"

Jean-Claude est arrivé le premier depuis sa maison de Marigné-Peuton et ne compte pas repartir de sitôt. "Ici, on mange bien, on dort bien et on est entouré de belles femmes !" L'octogénaire fait rire sa colocataire, Germaine. Il l'appelle sa compagne. "On s'apprécie bien", dit-elle. Germaine a quitté sa maison de Laval. "Il y a le problème de la solitude qui augmente plus on est seul."

Ne plus regarder sa montre

Jean-Claude et Germaine partagent le salon, la cuisine et la salle à manger. Ils sont autonomes et complètement libres. "C'est chez eux ! Leurs enfants peuvent venir quand ils veulent, en semaine comme le week-end", précise Maëva Coulon. Elle est l'une des trois aides-soignantes à l'origine du projet, avec ses deux anciennes collègues, Séverine Flon et Wendy Geslin.

Grâce à cette maison partagée, elles aussi renouent avec leur métier. "On a le temps de prendre soin de chaque personne, d'entendre leur vécu, sans regarder tout le temps sa montre", explique Wendy Geslin.

Com'à la maison peut accueillir jusqu'à sept locataires dont un couple. Pour plus d'informations, il est possible de téléphoner au 06 81 27 39 27 ou d'envoyer un mai à comalamaison53@gmail.com.