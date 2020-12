En Mayenne, la 4G coupe la télé

Quand sortir d'une zone blanche brouille la TNT. Depuis plusieurs mois, les Mayennais captent mal les chaînes de la TNT sur leur téléviseur. En cause, non pas les conditions météo, mais l'installation massive d'antennes 4G par l'opérateur de téléphonie Free. Au démarrage, ces antennes brouillent la réception des télés à des kilomètres à la ronde. Pour y remédier, il faut installer des filtres directement sur les appareils, une opération qui prend du temps.

Dans le quartier Sainte-Catherine de Laval, impossible de regarder un film de Noël en entier. "L'image est saccadée, le son coupe, s'agace Marie-Thérèse, retraitée de la rue des Poupeliers, on ne peut plus voir nos amis à cause du confinement et en plus on a plus de télé !". Et ça fait deux mois que ça dure.

Un émetteur 4G installé le 20 septembre dernier rue Jean Macé est à l'origine des perturbations à Laval. "Il brouille les récepteurs TNT des téléviseurs, explique Lionel Frangeul, réparateur en Mayenne, il faut alors installer des filtres sur toutes les télés et ça prend du temps".

Des perturbations à répétitions en Mayenne

L'antenne de Laval n'est pas la première à troubler l'écran des téléspectateurs mayennais, cet été une panne du même genre a détraqué 80% des télés de Changé, les témoignages d'usagers mécontents se multiplient du Nord au Sud du département. C'est lié au retard dans l'installation d'émetteurs en Mayenne, "l'opérateur Free fonctionnait auparavant sur les émeteurs Orange ou Bouyges, aujourd'hui il veut ses propres émetteurs, il y a beaucoup de travail en Mayenne où il y a encore de nombreuses zones blanches", analyse Lionel Frangeul.

Pas besoin de changer votre téléviseur, "il faut appeler l'ANFR, l'agence nationale des fréquences au 0 970 818 818 pour qu'elle vous envoie un réparateur agréé qui répare gratuitement vos appareils", rappelle Lionel Frangeul. Mais le réparateur vous demande un peu de patience, il croule sous les demandes.