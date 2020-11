Du vendredi 27 au dimanche 29 novembre 2020, lors de sa collecte annuelle, la Banque Alimentaire de la Mayenne a récolté 62 tonnes de denrées alimentaires et d'autres produits.

En Mayenne, la Banque Alimentaire a récolté 62 tonnes de nourriture et de produits d'hygiène et pour bébé

Les Mayennais ont fait preuve de générosité et de solidarité. La Banque Alimentaire, à l'occasion de sa collecte annuelle pendant 3 jours, a récolté 62 tonnes de nourriture et de produits d'hygiène et pour bébé.

C'est un tout petit mieux que l'an passé et les responsables de l'association s'en félicitent. Tout ça dans un contexte pourtant difficile, crise sanitaire et collecte à Mayenne annulée. Plusieurs dizaines de magasins, dans le département, avaient ouvert leurs portes aux bénévoles pour y recueillir les dons qui vont maintenant être triés et distribués.

Au niveau national, la Banque alimentaire explique qu'elle fait face à "une hausse de 10 à 25% de la demande d'aide alimentaire et une baisse des stocks de 23% par rapport à la même période en 2019".