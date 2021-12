En Mayenne, la belle action à destination des personnes âgées soutenue par Kev Adams

Profiter d’un film en avant-première et de la venue d’une jeune star du cinéma français, tout en faisant une bonne action ? C’est la proposition de Kev Adams au Cinéville de Laval en Mayenne, lors de la présentation de son film Maison de retraite ce mardi 28 décembre 2021. L’acteur soutient l’association _"Une lettre un sourire"._L’organisation a pour but d’envoyer de petites cartes aux personnes âgées en situation d’isolement.

« Une lettre un sourire est une association qui a été créée pendant la période de la Covid-19, détaille Erwann Delepoulle, bénévole de l’organisation. Pendant le premier confinement, nous avons fait un constat : les personnes âgées en Ehpad étaient très isolées. »

« Cette opération envoie de l’amour »

Kev Adams, acteur et producteur de Maison de retraite, a fait de la comédie un partenaire du dispositif. « Moi j’aime les associations qui ont un but simple et qui le font bien. Là, leur but est très simple : ne pas laisser ces personnes âgées seules. Et donc on envoie des cartes postales aux quatre coins de la France », soutient le comédien. Après chaque diffusion en avant-première, les spectateurs sont sollicités pour rédiger ces petits mots à destination des plus anciens. « Cette petite opération allège les cœurs et envoie de l’amour un peu partout », sourie Kev Adams.

Kev Adams et l'actrice Mylène Demongeot lors de l'avant-première de Maison de retraite au Cinéville de Laval © Radio France - Lisa Guinic

Pari tenu à la sortie du Cinéville, à 17 heures : les jeunes Lilou et Enora font glisser le stylo sur les cartes à l’effigie de l’affiche de la comédie visionnée. « Salut, nous sommes Lilou et Enora. Nous avons 17 ans et nous venons de Château-Gontier. Enora travaille dans un Ehpad et elle a beaucoup apprécié le film. Nous vous faisons de gros bisous. Enora et Lilou », signent-elles. La première raconte : « En travaillant dans un Ehpad, je vois certaines personnes qui n’ont plus de famille, plus de courrier, rien pour les fêtes de Noël, etc. Leur donner juste un petit mot, cela fait du bien. »

Activité familiale à la sortie du cinéma

Même envie de réchauffer les cœurs du côté de Séverine : « Je vais dire un peu qui je suis et que je pense à la personne qui recevra la carte ». La mère participe à l’activité avec son fils Maé. « Je vais essayer de trouver quelque chose [à écrire] – parce que les personnes sont toutes seules et donc elles s’ennuient – pour leur faire plaisir », résume le jeune garçon.

Les spectateurs mayennais invités à participer au projet soutenu par Kev Adams © Radio France - Lisa Guinic

"Une lettre un sourire" a déjà récolté 3 500 cartes lors des avant-premières de Maison de retraite dans les Hauts-de-France la semaine précédente. L’association propose également d’écrire sous format numérique, sur son site 1lettre1sourire.org.