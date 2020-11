En Mayenne, la crise sanitaire plonge les précaires encore plus dans la pauvreté alerte le Secours Catholique

Ce jeudi, le Secours Catholique publie son rapport sur la pauvreté en France. Des chiffres de plus en plus alarmants. 23% des ménages accueillis par l'association caritative n'ont eu aucune ressource financière en 2019. Et la précarité s’accentue cette année à cause du virus et des confinements.

Une grande partie des bénéficiaires ont moins de 10 euros par jour pour se nourrir, se vêtir. On est même à 4 euros pour les familles monoparentales. La situation est dramatique pour beaucoup de gens déjà frappés par la précarité.

►►Reportage de Valentin Plat dans un local du Secours Catholique de la Mayenne

Marc Bonnet est le président du Secours Catholique en Mayenne, invité du 7-9 de France Bleu Mayenne : "tous les ans, on publie un rapport. Et chaque année, les statistiques sont de plus en plus alarmantes. Certains de nos bénéficiaires travaillent mais ils n'arrivent plus à subvenir aux besoins de leur ménage. Il ne leur reste que quelques euros pour vivre à la fin du mois après avoir tout payé. La crise sanitaire accentue la paupérisation avec des petits boulots, des boulots précaires. On reçoit désormais des auto-entrepeneurs qui se sont retrouvés sans rien. Ce n'est pas une question de profiteurs ou de fainéants mais de gens qui ne peuvent plus s'en sortir seuls".

Pour éviter une trop grande paupérisation du pays, le Secours Catholique propose l'instauration d'un revenu minimum de 850 euros sans contreparties et un droit au logement digne avec une garantie sans condition de ressources du maintien des APL.