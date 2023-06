En Mayenne, la Croix-Rouge aide près de 10% des étudiants

La Croix-Rouge aide de plus en plus de jeunes Mayennais. Plus de 500 étudiants reçoivent chaque semaine de la nourriture et des produits d'hygiène donnés par l'association, "on aide plus de 500 étudiants sur les 4700 que comptent la Mayenne, c'est énorme! c'est pas facile pour eux de pousser les portes de la croix rouge, il n'y a pas seulement l'aide alimentaire et les produits d'hygiène, ils viennent aussi chez nous pour parler. La vie a augmenté et leurs parents ne peuvent plus les aider, les études coutent très chers, le resto U c'est 3 euros 30, quand vous multiplier deux repas pendant 30 jours, ça fait déjà pas mal" déplore Bruno de Lavenère Lussan, le président de la Croix-Rouge en Mayenne.

L'inflation n'explique pas tout

Les prix à la consommation ont augmenté de 5.1%. Une inflation qui pèse dans le budget des Français. Mais pour le président de la Croix-Rouge, Bruno de Lavenère Lussan, il n'y a pas que ça qui explique la précarisation des étudiants notamment : "il y a aussi la vie telle quelle est, la vie est plus difficile par rapport aux salaires, à l'isolement, c'est vrai qu'il y a l'inflation, mais pas seulement." La Croix-Rouge compte 300 bénévoles, pas suffisant pour assurer des besoins de plus en plus importants.