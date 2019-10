PHOTOS - En Mayenne, les champignons sont enfin de sortie

Contrairement à 2018, l'automne 2019 est particulièrement propice à la cueillette des champignons : le temps humide et doux de ces dernières semaines a favorisé l'apparition de bolets, cèpes et autres espèces mycologiques. Dans le bois de l'Huisserie, près de Laval, les cueilleurs sont de sortie.

L'Huisserie, France

Ils ont quelques semaines de retard, mais ils sont bien là ! Depuis le week-end dernier, les champignons poussent en nombre dans les forêts de Mayenne. Et ça n'a pas échappé aux amateurs, eux aussi nombreux dans le bois de l'Huisserie.

Un seau rempli en une demi-heure

"Ah oui, là c'est une bonne année ! c'est sensationnel" confirme Didier. Ce retraité s'est arrêté un peu par hasard, en voyant le nombre de voitures garées sur le bord de la route. Le petit seau qu'il garde toujours dans son coffre est déjà plein de cèpes. "Une demi-heure, et voyez, j'ai ce qu'il faut pour moi !"

Louis et Didier ont trouvé leur bonheur en à peine une demi-heure © Radio France - Nolwenn Quioc

Son ami Louis a lui aussi fait une bonne récolte. Son grand panier est à moitié rempli de cèpes. "C'est bien assez pour moi ! je vais en manger ce midi, en omelette, et puis le reste ira au congélateur".

Des cèpes et des bolets

Au milieu du bois, Laurent lui est en pleine action, armé de ses gants, ses bottes et son imperméable. "J'ai ramené quelques cèpes. Sur 5 minutes j'ai ramassé tout ça. A peu près 500 grammes ! je suis surpris".

Dans les paniers, on trouve surtout des cèpes et des bolets, de taille impressionnante. Mais ce ne sont pas les seules espèces que l'on peut trouver en ce mois d'octobre. "Les premiers qui poussent ce sont les rosés des prés", explique Olivier Dupuis, mycologue de l'association des amis de Sainte-Anne de Champfrémont et Multonne, qui vient d'organiser les journées mycologiques et botaniques. "Et dans les forêts, on trouve un peu de tout : des amanites tue-mouche, mais celles là sont déconseillées. Et puis des cèpes, des fausses girolles, des clavaires... un peu de tout. Des bolets il y en a en pagaille".

Tous les champignons ne sont pas comestibles © Radio France - Nolwenn Quioc

Pas besoin de "coins à champignons"

Alors nos cueilleurs ont-ils des coins à champignons, qu'ils gardent secret ? "Non, c'est le hasard ! Il faut voir dans les petites fougères, et puis des fois dans les fossés il y en a" répond Chantale. Louis et Didier sont du même avis : "Moi je n'ai pas de coins précis, je marche c'est tout. Il faut bien regarder, parce que ce n'est pas facile à voir. Sous les fougères, et puis là où il y a un peu d'humus, un peu de branches, qui sont inaccessibles, il y en a beaucoup en dessous".

C'est sous les herbes et les fougères, au milieu des branches que se cachent les chmapignons © Radio France - Nolwenn Quioc

Et pour ceux qui ne s'y connaissent pas vraiment, Olivier Dupuis le mycologue conseille de commencer par les cèpes. "Le cèpe de Bordeaux, le cèpe courant, on ne peut pas se tromper de beaucoup. Quand on aborde le bolet particulier, il faut vraiment les connaître. Alors que le cèpe c'est plus facile". Autre conseil : ne pas mélanger différentes sortes de champignons dans un même panier, car les espèces venimeuses peuvent contaminer les comestibles avec leurs spores. Et en cas de doute, n'hésitez pas à demander conseil à un pharmacien.