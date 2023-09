En Mayenne, la filière hippique défend le bien-être du cheval et s'oppose à toute concurrence étrangère

Le congrès de la Fédération nationale des courses hippiques s'est tenu pendant deux jours à Angers. Les professionnels mayennais du secteur ont évidemment fait le court déplacement. L'occasion d'évoquer les problématiques de la filière hippique comme le bien-être animal, détaille Yves Dreux, le président de la société des courses de Laval : "Le cheval, c'est notre gagne-pain et donc on y fait très attention. Tout le monde s'organise pour que le transport du cheval se fasse dans les meilleures conditions possibles. Quand il fait chaud par exemple, une fois la course terminée, on les met à l'ombre et on a des jets d'eau pour refroidir le corps".

ⓘ Publicité

Les responsables des courses hippiques ont par ailleurs réaffirmé leur volonté de ne pas accueillir des chevaux étrangers lors des réunions. "On a suffisamment de chevaux nationaux pour organiser nos courses. Une déferlante de chevaux étrangers ça créerait une concurrence énorme pour les entraîneurs et les propriétaires et il y aurait un risque pour la filière", conclut Yves Deux.