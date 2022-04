En Mayenne, la fin des chèques loisirs de la CAF a du mal à passer

La Caisse d'allocations familiales de la Mayenne a voté lors de son Conseil d'administration l'arrêt du dispositif des chèques loisirs dans le département. La CAF a informé la municipalité de Laval et les associations et clubs de sports fin mars pour une mise en œuvre au 1er avril.

C'est une décision qui a du mal à passer auprès de la ville de Laval, mais aussi des associations culturelles et des clubs de sports. La CAF (Caisse d'allocations familiales) de la Mayenne a voté fin mars l'arrêt du dispositif des chèques loisirs.

Les chèques loisirs, c'est une aide, sous conditions de ressources, qui permet à des enfants âgés de 3 à 18 ans de faire des activités de loisirs, sportives et culturelles toute l'année. Nominatifs, ils sont d'une valeur de 6 euros l'unité et peuvent aller jusqu'à 120 euros pour un enfant sur l'année. Mais cette année, en avril, les familles ne recevront plus leurs chèques.

4 300 enfants mayennais bénéficiaires l'année dernière

Kimberley, 18 ans, habite aux Pommeraies, à Laval. Plus jeune, la jeune femme se souvient avoir eu ces tickets. "On s'en servait pour la piscine ou des parcs d'attraction avant. En fin de mois, quand on pouvait les utiliser, ça aidait. On payait un peu mais ça aidait financièrement." Aujourd'hui, elle ne comprend pas bien cette décision.

Directeur adjoint de la CAF de la Mayenne, Bastien Blessin, justifie ce choix par plusieurs raisons. "On a constaté que l'utilisation des chèques loisirs s'éloignait des missions premières de la CAF. Une utilisation pour des manèges ou encore des activités bowling qui légitimement a été réinterrogé." Leur coût ensuite, "un dispositif qui présente des coûts de gestion élevés" et d'après la CAF, ces tickets ne seraient pas assez utilisés. _"L'année dernière, 4 300 enfants ont utilisé leurs chèques, ça fait un taux d'utilisation inférieur à 50%",_ justifie le directeur adjoint de la CAF de la Mayenne.

Il explique aussi cet arrêt par un redéploiement sur une aide aux vacances. "L'arrêt des tickets loisirs nous a permis d'augmenter le quotient familial qui permet d'être éligible aux aides aux vacances, de passer de 750 à 800 euros. Cette augmentation du plafond permet à des personnes exclues de cette aide d'être accompagnées pour partir en vacances."

Inquiétude du maire de Laval et des clubs de sports

Mais cette décision suscite de nombreuses craintes pour les jeunes bénéficiaires. Le club de foot de l'AS Bourny appréhende les conséquences pour les enfants au moment du renouvellement des licences à la rentrée.

Entre incompréhension et surprise, son président Philippe Macé s'étonne. "C'est un énorme gâchis pour les enfants qu'on accueille. La question de les recevoir va inévitablement se poser. Pour ces enfants, les tickets CAF couvrent l'ensemble de la licence (96 euros), 35% d'enfants ont leur licence payée par les chèques loisirs. On a beaucoup de frais, les transferts pour les matchs les we... ça va être un gros problème." Financièrement aussi, cet arrêt a un impact. "C'est de l'ordre de 10 000 euros sur 2021/2022. On espère qu'il va y avoir un retour en arrière. On est pas les seuls, pour la grande majorité des associations qui accueillent des enfants, ça a fait l'effet d'une bombe. Tout le monde est très très surpris".

Le maire de Laval, Florian Bercault craint aussi les conséquences pour les bénéficiaires. Ces chèques concernent près de 1 000 familles et plus de 100 associations culturelles et clubs sportifs. "Je rappelle ma vive inquiétude sur cet arrêt. Pour l'instant, il n'y a pas de remplacement prévu sur ce type d'accompagnement des familles, indique Florian Bercault. J'attends des explications sur la motivation de cette décision et je reste ouvert à mettre autour de la table la CAF et les différents acteurs de services publics, des associations et des familles."