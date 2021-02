En Mayenne, la galère pour retirer de l'argent en liquide dans les villages

C'est une forme de désertification rurale. En France, chaque année, près d'un millier de distributeurs automatiques de billets disparaissent d'après la Banque de France, et ce sont nos campagnes qui en font le plus les frais. Le département de la Mayenne n’échappe pas à ce phénomène.

Dans les Coëvrons, à Livet, village de 150 habitants, il faut inévitablement prendre sa voiture pour retirer de l'argent en liquide. La ville d'Évron est à une dizaine de kilomètres. Même corvée si vous habitez la Chapelle-Rainsouin comme Gérard. "Il n'y a plus rien dans nos communes", soupire-t-il. "C'était mieux avant, on avait La Poste", explique-t-il.

Pas de distributeur non plus à Châtres-la-Forêt, juste à côté. Et le sujet agace profondément Georges et Suzanne. "Mais pourquoi il y en a de moins en moins ? Parce qu'on fait des économies de personnel. On privilégie les gens qui ont une voiture, mais on ne s'occupe pas des personnes âgées", peste Georges. "Nos enfants habitent Niort, Rennes et Brest, et quand ils viennent ils ont l'impression d'arriver dans un département abandonné" renchérit Suzanne.

DAB en approche !

Mais la bonne nouvelle à Châtres-la-Forêt c'est que Claude Langevin le maire délégué a obtenu l'arrivée en mai prochain d'un distributeur automatique de billets, deux ans après la disparition du dernier. La Poste ouvrira aussi un point relais dans un bureau de la mairie pour les colis. "La Poste nous met tout en place, c'est un soulagement. Malheureusement les services de l'État désertent de plus en plus nos petits bourgs". Encore trois mois de patience donc pour ses administrés. Dans ce village, La Poste versera une indemnité à la secrétaire de la mairie.