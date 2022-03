En Mayenne, la gendarmerie échangent avec des étudiants sur le sujet des violences conjugales

Ce jour-là, dans l'amphithéâtre du lycée Lavoisier à Mayenne, les 40 élèves en BTS management écoutent attentivement Laurette Audouit. La présidente de l'association Femmes solidaires 53 aborde le sujet du consentement et du viol. Pour faire participer les étudiants, elle énumère des situations à risque. "Je suis soûle je ne dis rien, suis-je consentante", lance-t-elle. Les jeunes font non de la tête, certains lèvent la main et la conversation s'enchaîne.

"Les faire réfléchir"

"Il s'agit d'échanger avec eux de manière à les faire réfléchir pour leur faire prendre conscience d'un certain nombre de réalités qui ne sont pas si simples qu'elles peuvent paraître au premier abord", explique Laurette Audouit. Le but de cette intervention est de prévenir les violences dans le couple, dès cette âge-là.

Si les jeunes connaissent déjà bien ce genre de sujet, ils en découvrent certains aspects pendant les deux heures d'échanges et de vidéos explicatives. "Je pense que tout le monde sait ce qu'il peut se passer quand il y a des violences", dit Dorine, étudiante en première année. "Mais je ne savais pas qu'il y avait autant de processus. Je pensais que c'était beaucoup plus simple que ça, mais finalement, il y a beaucoup d'éléments déclencheurs."

Les gendarmes donnent en exemples des situations de la vie réelle cas qu'elles ont eus à traiter. "Agrémenter avec des exemples concrets qui ont déjà été judiciarisés, ça permet vraiment de les marquer et de de les faire réfléchir sur la situation", explique l'adjudante Jessica Augier, de la Maison de la protection de la famille, à Laval.