En Mayenne, La Poste distribue 147.000 masques gratuits pour les plus précaires

Depuis mardi, le groupe La Poste distribue des masques en tissu gratuits à destination des familles mayennaises les plus modestes. Cinq pièces sont prévues pour chacun des membres du foyer. D'ici la fin de la semaine, près de 147.000 masques auront été déposés dans les boîtes aux lettres.

La distribution de masques à destination des familles les plus modestes a commencé en Mayenne. Depuis mardi, le groupe La Poste les livre à domicile. Cinq pièces sont prévues pour chacun des membres du foyer. Elles sont gratuites, en tissu et lavables 20 fois. Au total, ce sont près de 147.000 masques qui se retrouveront dans les boîtes aux lettres d'ici la fin de la semaine.

La distribution est réalisée pendant la tournée habituelle. "Tous les matins, on récupère la liste des familles concernées et les colis", explique Baptiste Soudon, facteur depuis 2007. Dans le hall d'un immeuble lavallois, il dépose sa caisse en plastique orange remplie d'enveloppes, attrape ses clés et ouvre la batterie de boîtes aux lettres. "Chaque enveloppe compte cinq pièces alors forcément, ça fait une certaine épaisseur, détaille-t-il. Il vaut mieux tout ouvrir plutôt que de forcer, au risque d'abîmer les masques. Notre priorité, c'est qu'ils arrivent à destination en bon état, pour que la santé des usagers soit protégée de façon optimale."

Baptiste Soudon est facteur dit "service expert", c'est-à-dire qu'il ne fait pas seulement de la distribution mais remplit d'autres missions, comme les visites régulières aux personnes âgées. Il est fier de participer à l'opération : "Personnellement, je suis touché. Quand on voit les séquelles des personnes qui sont tombées malades... Je pense que c'est important d'éviter ça pour ceux qui sont bien portants. Au-delà de distribuer du courrier, là, on participe vraiment à lutter contre le coronavirus." Il ajoute : "La Mayenne a beaucoup été dénigrée et ça montre qu'on fait des efforts pour baisser le nombre de contaminations."

Entre manger et acheter des masques, le choix est vite fait. - Un bénéficiaire du CCAS de Laval

Les sans-abri qui sont domiciliés dans un Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) peuvent s'y rendre pour récupérer les masques. À Laval, 400 bénéficiaires sont concernés. "On leur transmet les masques en même temps que le courrier habituel", précise Patricia Commère, responsable de l'Insertion des bénéficiaires.

Les masques sont gratuits. Un facteur primordial pour l'un des bénéficiaires du CCAS. "Acheter des masques jetables, ça représente vite un budget important étant donné que j'ai des revenus modestes. Pour certains, le choix est vite fait entre manger et acheter des masques."

