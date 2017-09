En Mayenne, la vie de château, c'est un rêve qui a un prix

Petits châteaux, maisons de maître, gentilhommières, propriétés qui présentent un intérêt architectural certain : il y en a 600 dans le département. Une dizaine, en ce moment, est en vente. Mais attention ! devenir propriétaire d'une telle bâtisse ne s'improvise pas.

Une petite route dans la campagne mayennaise. Un ruisseau serpente entre les collines.Il pleut ce jour-là à Hardanges, près de Villaines-la-Juhel. Nous sommes au château de la Chasse-Guerre, vieux de 7 siècles. Une ruine quand Blandine et son mari sont arrivés ici il y a 15 ans : "pas de portes, pas de fenêtres, pas d'eau, pas d'électricité. La part du rêve était là mais la part du travail à accomplir aussi". Ils auraient pu partir en courant en découvrant l'immense tâche qui les attendait. Mais restaurer le patrimoine, une partie de l'histoire mayennaise, a été le plus fort poursuit-elle : "c'est un coup de coeur, il le faut, car la tâche était si énorme. C'est un appel de l'histoire, des pierres, ça ne s'explique pas, c'est un peu de la folie".

Des Américains, des Anglais, des Australiens, des Scandinaves et des Français, bien-sûr, sont, eux aussi tentés par une telle aventure. Le prix d'un chateau varie, en moyenne, entre 800.000 et 1.500.000 euros. C'est le point de départ. Et puis il y a tout le reste, tous les jours, le rêve peut alors se transformer en cauchemar pour les gens qui n'y sont pas prêts explique Hervé Gérolami de l'association "Vieilles Maisons Françaises" : "une grande maison pose un certain nombre de difficultés, elle n'est jamais totalement neuve et donc on entre dans un processus qui fait qu'il y aura toujours des améliorations à apporter".

Châtelain en Mayenne, un caprice de riches ? Pour le type de propriétés dans notre département c'est non répond Gonzague Le Nail, du cabinet Le Nail, le spécialiste de la vente de châteaux en France : "ce n'est pas forcément un truc de riches ! On peut trouver un bien pour plusieurs centaines de milliers d'euros qui soit très bien et qui n'impose pas un train de vie gigantesque parce qu'une famille qui l'habite peut en assure l'entretien".

Le cabinet le Nail, le spécialiste français de la vente de châteaux © Radio France

Châtelain, ça demande aussi beaucoup d'humilité et de passion, il faut oublier le côté "bling-bling" qui peut être lié à un tel investissement selon Blandine de la Chasse-Guerre à Hardanges. Pour le fonctionnement au quotidien d'un château, et pour, aussi, faire partager leur passion et faire découvrir la richesse de ce patrimoine mayennais, de nombreux propriétaires font chambres et table d'hôtes.