En Mayenne, le Bistrot de la gare figure au guide régional Gault et Millau "sans chichi, sans prise de tête"

Le Bistrot de la gare situé à Brée en face de la gare de Montsûrs à l'est de Laval figure depuis le printemps dans le guide régional Gault et Millau Pays de la Loire. Depuis, le petit restaurant ouvrier fait le plein de clients tous les midis du lundi au vendredi.

Le Bistrot de la gare est ouvert tous les midis du lundi au vendredi et le vendredi soir et le samedi soir sur réservation uniquement. © Radio France - Selma Riche

"Pas prétentieux, pas snob"

Pour Sandrine Laskri, la co-gérante, la clé du succès du Bistrot de la gare, c'est sa simplicité. "On propose une cuisine de gourmet, mais en restant simple, surtout pas prétentieux, surtout pas snob. Nature, authentique, sincère, sans prise de tête, sans chichi", résume celle qui est au service, à courir entre la cousine et la quarantaine de couverts dans la salle.

Pour Sandrine Laskri, l'inscription dans le guide Gault et Millau est "une reconnaissance de qualité du travail qu'on fournit, du fait qu'on utilise des produits frais, qu'on cuisine vraiment." © Radio France - Selma Riche

"À la recherche du goût"

Depuis son inscription dans le guide régional Gault et Millau Pays de la Loire, Sandrine Laskri a vu une nouvelle clientèle passer les portes de son restaurant. "On a des gens qui sont plus attentifs par ce qu'ils ont dans leur assiette, qui sont plus à la recherche du goût. Et c'est ce qui fait notre philosophie, c'est que le goût, c'est pour tout le monde."

