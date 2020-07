Le collectif féministe NousToutes manifestera ce vendredi partout en France pour dénoncer les nominations de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, respectivement au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Justice. Un rassemblement est prévu à Laval.

En Mayenne, le collectif féministe NousToutes manifestera contre les nominations de Darmanin et Dupond-Moretti

"Nous féministes et militantes de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, avons pris une claque à l’annonce de la nomination de Gérald Darmanin et d’Éric Dupond-Moretti. Mais nous sommes loin d’être K.O", écrit NousToutes dans un communiqué.

Le premier est visé par une enquête pour viol, le second a fait des déclarations jugées sexistes.

Des manifestations sont prévues partout en France ce vendredi. Le rassemblement mayennais se déroulera place du 11 novembre à Laval à partir de 18 heures.