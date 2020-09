En Mayenne, le marché de l'immobilier est dynamique malgré la crise sanitaire

A fin juin 2020, le prix de vente médian des maisons anciennes a retrouvé son niveau de 2011. Il se situe à hauteur de 120 000 euros. C'est une augmentation de 9% sur un an, la plus forte hausse de ces dix dernières années. Alors bien sûr, il existe des disparités selon les villes. Cela va du simple au triple explique la Chambre des Notaires. De 65 000 euros à Pré-en-Pail-Saint-Samson jusqu'à 200 000 euros à Changé près de Laval. Prix de vente médian de 170 000 euros à Saint-Berthevin, 160 000 euros à Laval et Bonchamp.

A Château-Gontier sur Mayenne, le marché est particulièrement dynamique avec une hausse des prix de 15% sur un an (prix médian de 135 000 euros), alors que les prix sont stables à Changé et en légère baisse à Laval.

Globalement, à Laval et aux alentours, les biens partent rapidement. "Il y a plus d'acheteurs que de biens à vendre" estime-t'on du côté des notaires mayennais. Les appartements avec trois chambres sont très recherchés tout comme les maisons bourgeoises lavalloises qui changent de propriétaires sans même passer par les agences. Et d'une façon générale, les maisons sont recherchées.

En revanche, les spécialistes de l'immobilier expliquent qu'il est difficile de prévoir comment va évoluer le marché dans les prochains mois en raison de la crise sanitaire.