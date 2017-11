En Mayenne, le petit Soan, qui souffre d'une grave maladie musculaire, a besoin de vous !

A l'été 2016, le petit garçon de 8 ans avait été opéré en Espagne, une lourde intervention pour lui permettre de marcher normalement. Soan a retrouvé aujourd'hui une certaine autonomie mais il a besoin encore d'être suivi. Des soins coûteux. Sa famille fait appel à votre générosité.

Soan va bien. Il n'a plus besoin de son fauteuil roulant pour se déplacer dans la maison familiale de Ballée. Il y a un an et demi, les Mayennais s'étaient mobilisés pour donner un peu d'argent à ses parents afin de financer une opération et un voyage à Barcelone en Espagne. L'intervention de microchirurgie s'était très bien passée. Soan a, ensuite, vécu de longs mois de rééducation. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Cependant, le traitement est loin d'être terminé. Le petit garçon doit encore suivre des soins intensifs pour pouvoir, à terme, marcher tout à fait normalement.

La famille de Soan fait désormais confiance à l'équipe russo-espagnole qui s'est occupée de lui. Pour financer une nouvelle thérapie à Barcelone, Soan a besoin, une nouvelle fois, de la solidarité et de la générosité des Mayennais. Il compte sur vous ! Un spectacle de chants et de danses est organisé ce samedi 25 novembre à la salle socio-culturelle de Meslay-du-Maine à 20h30. Prix d'entrée : 12 euros pour les adultes, 7 euros pour les moins de 15 ans. Une partie de la recette sera reversée à la famille. N'hésitez pas, il reste des places.