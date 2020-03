Une antenne de l’association existe en Mayenne depuis un an. Des bénévoles apportent leur aide aux jeunes rejetées de leurs familles et victimes de violences. L'année dernière, ils ont reçu cinq appels

En Mayenne, Depuis un an, Le Refuge vient en aide aux jeunes LGBT chassés de leur domicile

Par Alexis Vellayoudom

C’est une association reconnue d’utilité publique. Le Refuge déploie depuis plusieurs années des délégations sur le territoire français, 21 au total. L’objectif, c’est de venir en aide aux jeunes LGBT de 18-25 ans quand ces derniers n’ont plus de toit, chassés de leurs domiciles ou victimes de violence. L’association les héberge et propose un soutien psychologique et social.

En Mayenne, 15 bénévoles réalisent des actions de sensibilisation dans les écoles ou les institutions. Ils promeuvent la ligne d’urgence ouverte 7j/7 et 24h/24 : 06 31 59 69 50. L’année dernière, ils ont reçu cinq appels.

« Quand un jeune appelle, si il est dehors, je peux être contacté pour l’emmener dans un hôtel ou restaurant. Certains jeunes ont trouvé des solutions comme d’être hébergé chez des amis, de la famille ou dans un foyer jeune travailleur ». Dominique Supiot, correspondant relais du département.

Les jeunes peuvent être ensuite hébergés dans les centres d’accueil de l’association basés à Angers et Rennes. « Ils ont aussi besoin de cet accompagnement psychologique par les travailleurs sociaux et les psychologues. Le Refuge doit les rappeler dans les 48h et il y en qui sont accompagnés pendant plusieurs semaines. Le Refuge va les aider pour reprendre pied, reprendre les études, trouver un stage ou du travail ».

La Mayenne pas épargnée par les actes homophobes

Pour l’association, il y a trois zones importantes d’homophobies, « les DOM-TOM, les banlieues et les zones rurales », précise Dominique Supiot. En juin dernier, des inscriptions racistes, xénophobes et homophobes avaient été retrouvées sur le barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières, et sur des éoliennes, près de Oisseau, dans le nord du département.