En Mayenne, le relais de la flamme olympique débutera à Château-Gontier

Le Département de la Mayenne avait vendu la mèche dès le 3 avril dernier concernant le parcours de la flamme. Le flambeau arrivera du Maine-et-Loire (28 avril) et la première étape se fera à Château-Gontier-sur-Mayenne. Pour que la flamme puisse visiter le département du nord au sud et de l'est à l'ouest, il y aura en réalité deux convois en parallèle.

Au nord de la Mayenne, c'est le Mont des Avaloirs qui sera mis à l'honneur, avec son fameux Belvédère dont la forme du sommet ressemble à s'y méprendre à une vasque olympique.

La flamme de Paris 2024 pourra scintiller au milieu de l'allée des géants, puisque le relais passera au musée Robert Tatin à Cossé-le-Vivien. Au programme également, un passage par Sainte-Suzanne et Chammes avec sa cité médiévale et son château du 11e siècle. Un lieu incontournable.

Sept lieux ont été retenus en Mayenne pour le passage du relais de la flamme olympique en 2024.

La ville de Mayenne aussi verra passer la flamme olympique le 29 mai 2024 tout comme Chailland dans la vallée de l'Ernée.

1000 relayeurs en Mayenne

Le final est prévu à Laval, précisément à Espace Mayenne, centre de préparation aux Jeux avec notamment son mur d'escalade. La fête promet d'être belle avant de passer le relais à nos voisins normands. Direction Caen et les villes du Calvados le jeudi 30 mai 2024.

Le processus de sélection des relayeurs est toujours en cours. Ils seront 10.000 en tout, un millier en Mayenne. Chaque relayeur portera la flamme pendant environ quatre minutes sur une distance de 200 mètres. Des sportifs de haut niveau et des personnalités du milieu sportif feront notamment partie des relayeurs.