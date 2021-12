Le Secours Populaire et les magasins mayennais Biocoop lancent une grande collecte de jouets pour Noël pour les enfants de familles modestes. Cette opération de solidarité va durer jusqu'au 24 décembre.

En Mayenne, le Secours Populaire et l'enseigne Biocoop se mobilisent pour que "Noël n’oublie personne"

Collecte de jouets organisée par le Secours Populaire et les magasins Biocoop en Mayenne

A partir de ce mercredi 1er décembre et jusqu'au vendredi 24 décembre, les magasins Biocoop du département, à Laval, Mayenne et Château-Gontier, et le Secours Populaire organisent une grande collecte de jouets de Noël pour les enfants. Le principe est simple : il suffit de déposer un jeu, un jouet, une peluche en bon état ou neuf quand vous allez faire vos courses dans un des quatre magasins de l'enseigne. Les jouets neufs pourront être distribués directement aux familles, les jouets d’occasions seront revendus à la boutique du Secours Populaire.