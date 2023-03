En Mayenne, le syndicat Alliance dénonce la haine anti-flic entretenue par des responsables politiques

Après le week-end de manifestation à Sainte-Soline (Deux-Sèvres), émaillé de violents affrontements entre forces de l’ordre et militants écologistes, un rassemblement est prévu ce jeudi à 19h devant la préfecture de la Mayenne à Laval, à l'appel de la Confédération Paysanne et des collectifs "Bassines Non Merci" et "Les Soulèvements de la Terre", une association que le gouvernement veut dissoudre.

ⓘ Publicité

Ces dernières semaines, des responsables politiques auraient, par leurs propos, attisé la haine anti-flics se désole Arnaud Bernard, porte-parole du syndicat policier Alliance en Pays de la Loire : "quand la police fait usage de la force c'est qu'elle est obligée. Il n'y a pas d'usage de la force quand il n'y a pas de débordements dans une manifestation. C'est encore une frange de la population qui nous critique. Heureusement, beaucoup de gens nous soutiennent. Il y a des personnes qui attisent la défiance comme des politiques, des responsables associatifs. Ils devraient se rendre compte de notre travail, de vivre des heures et des heures de manifestation à se faire insulter, à se prendre des cailloux. S'ils étaient de l'autre côté de la barrière, ce serait salutaire".