Prix de l'énergie : en Mayenne, les collectivités territoriales misent sur l'achat groupé pour économiser

Avec les prix de l'énergie qui atteignent des sommets, les collectivités territoriales achètent l'électricité via des commandes de groupe pour faire économies sur l'éclairage public ou le chauffage dans la mairie ou la salle des fêtes par exemple.

Il ne suffit pas pour une commune d'aller toquer à la porte de la ville voisine pour commander ensemble. Il faut passer par un intermédiaire négociateur comme Mayenne Terre d'énergie. Agnès Boissard est chargée de maîtrise à Mayenne Terre d'énergie. Elle gère les commandes des communes mayennaises. "L'idée, c'est au nom de plusieurs communes de pouvoir négocier un contrat d'électricité__, généralement sur une durée de trois ans, qui leur permet de se projeter au moins pour les trois prochaines années." C'est donc le prestataire qui gère tout la commande en amont, grâce à des connaissances que les collectivités territoriales n'ont pas.

Le but est d'être à plusieurs pour avoir plus de poids, comme un coursier qui va négocier des contrats d'assurance pour ses clients. Ou comme le compare Joël Balandraud, le maire d'Évron : "comme les particuliers font ça pour le fioul domestique ou pour le bois. On s'organise entre voisins et on va discuter avec un entrepreneur local."

Représenter un poids

"Le but étant de massifier en fait notre pouvoir en tant que commune, ajotue Richard Chamaret, le maire de Méral. Je suis maire d'une commune rurale. Ce n'est pas avec les quelques dix points de livraison, en comptant l'éclairage public, la salle des fêtes et la mairie que l'on peut représenter un poids."

Résultats : des économies de 20% assure le maire d'Évron et des coûts qui seraient trois fois plus élevés sans commandes groupées explique de son côté le maire de Méral.