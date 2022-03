En Mayenne, les femmes gendarmes face au sexisme et aux remarques déplacées lors de leurs interventions

La question de l'égalité homme/femme prend davantage de place dans notre société, particulièrement dans le monde du travail où les métiers se féminisent comme au sein de la gendarmerie. Mais la marche est encore longue. On ne compte que 19,5 % de femmes gendarmes et elles ont encore à faire face au sexisme.

A l'occasion de la journée internationale des droits des femmes, la brigadière-cheffe Gwendoline R., du peloton motorisé de Laval chargée de la sécurité routière, confie à France Bleu Mayenne son désarroi face à certaines situations quand elle part en mission : "on a certaines remarques que nos collègues hommes n'ont pas. Je prends l'exemple d'un contrôle routier, et nous avons toutes eu à faire à ça : en mettant une contravention à un automobiliste, celui-ci nous dit alors que tout peut se régler autour d'un café. On prend le dessus et puis dans ces moments-là on est deux et mon binôme masculin rappelle les règles et explique que ça ne s'arrangera pas de cette manière".

Cette gendarme précise qu'elle et ses collègues féminines ne rencontrent aucune discrimination au sein du peloton motorisé de Laval, "on fait le même travail, on est respectée de la même manière que les hommes".