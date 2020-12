En Mayenne, les gîtes ont la cote pour les fêtes de fin d'année

A cause de la crise sanitaire actuelle de la Covid-19, il n'est pas simple de s'organiser pour les fêtes de fin d'année. Les locations de gîtes ont explosé à tel point qu'il est aujourd'hui impossible d'en trouver une. Une aubaine pour les propriétaires. Après avoir vécu deux confinements dans l'année et une baisse d'activité importante, le marché de la location se remet tout doucement.

Celia Chieux est propriétaire d'un gîte dans le nord du département. Elle a décidé d'ouvrir le sien uniquement pour les familles : "on aime bien que les familles puissent se réunir en ce moment. Notre gîte est loué pour fin décembre et début janvier, ça commençait à faire vraiment long". Cette longue période dont parle Célia, ce sont les deux confinements et les mesures sanitaires qui empêchent les groupes de plus de 6 personnes de se réunir.

Clément Drujot, président de l'association des Gîtes de France en Mayenne, également propriétaire d'un établissement, lui, ne souhaitait pas ouvrir pour les fêtes, trop dangereux explique-t-il : "j'avais décidé de fermer pour Noël et la Saint-Sylvestre. Une famille, qui était déjà venue chez moi, m'a contacté pour passer une semaine, 6 membres de la même famille, et j'ai accepté".

Les salles des fêtes étant fermées pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, certains se sont tournés vers les gîtes, "j'ai eu une demande, un jeune qui voulait faire la fête avec ses amis, j'ai dit non, il ne faut pas prendre de risque" conclut-il.