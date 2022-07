En Mayenne, les patrouilleurs se préparent à un week-end chargé sur l'A81

À l'approche du premier week-end de vacances estivales, le nombre d'automobilistes va drastiquement augmenter. Soyez prudents, c'est orange partout en France et même rouge en Auvergne-Rhône-Alpes d'après Bison Futé. Les patrouilleurs Mayennais vont donc aussi avoir un week-end chargé, pour assurer au mieux la sécurité de tous.

Frédéric est patrouilleur sur Laval depuis 2017, l'homme en jaune comme il aime le rappeler. Chaque jour, il est envoyé sur l'A81 pour s'assurer que tout se passe pour le mieux. "On doit faire entre 300 et 350 km par jour pour s'assurer que tout va bien", explique Frédéric au volant de son fourgon. "On regarde l'ensemble du réseau, de chaque côté des grillages", poursuit-il.

30 fourgons ou véhicules du réseau Vinci victimes de collisions

Mercredi dernier, sur l'A81 du côté de Sillé-le-Guillaume dans la Sarthe, un véhicule de la patrouille de Vinci autoroute a été percuté par un autre véhicule. Il tractait une flèche lumineuse, à l'approche d'une zone de travaux. Un blessé léger a été transféré à l'hôpital du Mans. "Les automobilistes sont de moins en moins prudents avec les téléphones, et ils mettent les autres en danger", explique Frédéric qui travaille comme patrouilleur à Laval depuis 2017.

Depuis le début de l'année 2022, 30 fourgons ou véhicules du service autoroutier du réseau Vinci ont été victimes de collisions. C'est plus que les années précédentes. "Ça fait en moyenne 1 accident sur l'une de notre patrouille par semaine", souligne Catherine Chrun, la responsable du tronçon Sarthe-Mayenne.

Cet été, Vinci va organiser des journées de préventions pour rappeler les règles du corridor de sécurité. Dès que vous voyez une patrouille en circulation ou à l'arrêt, vous devez vous déporter sur la voie la plus à gauche.