En Mayenne, les pompiers ne paieront plus les péages de l'autoroute A81

La Gravelle, France

C'est évidemment une grosse surprise pour beaucoup d'entre nous qui pensions que l'autoroute était forcément gratuite pour les pompiers. Absolument pas. En fait, jusqu'à présent, seuls les véhicules qui intervenaient sur l'autoroute, pour un accident, un malaise par exemple, étaient exonérés du péage.

En attente d'un décret d'application

Cette gratuité totale est bien inscrite dans la loi mais elle est toujours en attente d'un décret d'application. Du coup, les services départementaux de secours et les responsables autoroutiers doivent conclure des conventions, ça paraît ubuesque mais c'est ainsi, alors c'est aux bonnes volontés de se manifester. Ce qui est le cas en Mayenne.

Pas de compensation de la part de l'Etat pour le manque à gagner

Pour nos pompiers, ça va représenter un gain de quelques centaines ou milliers d'euros, c'est de l'ordre du symbole c'est vrai mais il en va de l'intérêt général et du bon sens. Car l'autoroute permet non seulement d'aller vite mais aussi de se déplacer en toute sécurité. Pour les concessionnaires, c'est Vinci en Mayenne qui gère l'A81, le manque à gagner ne fera l'objet d'aucune compensation de la part de l'Etat. L'accord de gratuité, en Mayenne, entre Vinci et le SDIS 53, est signé symboliquement ce lundi soir au péage de La Gravelle en direction de Rennes.