En Mayenne, les pompiers rivalisent d'originalité pour leur calendrier 2020

Département Mayenne, France

Les pompiers sont peut-être déjà passés chez vous pour distribuer leur traditionnel calendrier, et pour cette année 2020, vous allez être surpris, les soldats du feu de la Mayenne innovent.

A Changé, ils se prennent en photo avec leurs enfants déguisés en super-héros, en Spiderman, Superman, etc.

Version grand écran pour les pompiers lavallois

Du côté de Laval, les pompiers font leur cinéma. Ils parodient en photo des affiches de film. On voit par exemple nos pompiers lavallois sur leur camion, devenir la 53ème compagnie, comme Jean Lefebvre et Pierre Mondy de "La 7ème Compagnie".

Vous retrouvez aussi "Titanic" qui devient "No panic" ou "Gravity" qui devient "Safety".

Version dessins-animés avec des enfants super-héros pour les pompiers de Changé

Les pompiers de Changé aussi ont innové, ils se sont photographiés avec leurs enfants déguisés en super-héros, Spiderman, Superman Leur calendrier s'appelle "Nos enfants, Nos héros", une vingtaine d'enfants mis en scène sur dix clichés avec leurs parents pompiers.

"Les photos ont été prises au fur et à mesure, parce qu'avoir tous les enfants et tous les parents d'un coup ce n'est pas possible. Il fallu faire en fonction de la météo, des gardes, des départs en interventions. On a dû s'adapter. La page de présentation, les petits-enfants, il a fallu une centaine de photos pour trouver la bonne. On a réussi à trouver des mises en scène rigolotes, avec un effet dessin-animé", se souvient le photographe amateur, le Caporal-Chef Maxime Fourreau, vice-présent de l'amicale des pompiers de Changé.

Le calendrier a été imprimé à 3100 exemplaires, comme d'habitude, et il a beaucoup de succès.

"Pour les enfants, on est des héros les pompiers. On a des bons retours, les enfants l'adorent, les adultes voient qu'on a changé, qu'on a innové. On va peut-être être à court ou très juste niveau nombre de calendriers", explique le Sergent Julien Therreau, le président de l'amicale des pompiers.

Et pour l'année prochaine ? "On a déjà une ou deux petites idées pour l'année prochaine. À quand les Dieux du Feu ? Souvent on a des demandes comme ça, quand faîtes-vous le calendrier un peu osé comme les Dieux du Stade ? Ça pourrait arriver, à voir..."

Les pompiers le distribuent à Changé, Saint-Jean-sur-Mayenne et Saint-Germain-le-Fouilloux. Ils seront ce dimanche 15 décembre, mais aussi vendredi 20 et samedi 21 décembre sur le marché de Noel de Changé, si vous voulez vous le procurer.

L'argent collecté sert à financer l'arbre de noël des enfants des pompiers, la soirée et le repas de la Sainte-Barbe, mais aussi toute la nourriture et les boissons pour les pompiers quand ils sont de garde à la caserne, tout ce qui permet d'améliorer la vie des pompiers à la caserne. Ils prévoient également d'organiser un bal le 14 Juillet sur le parking de la mairie de Changé, ce sera une première.

Les pompiers font aussi des dons aux pupilles de la nation, les orphelins des pompiers, et à la lutte contre la mucoviscidose.