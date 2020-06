Covid-19 : En Mayenne, les procurations seront plus simples à faire pour le 2nd tour des municipales

Si vous avez prévu de faire procuration pour le second tour des municipales le 28 juin, la Préfecture de la Mayenne a décidé de vous faciliter la tâche en cette période de crise sanitaire. Des permanences sont notamment mises en place dès le 22 juin dans les hôpitaux de Laval et Mayenne.

12 villes et villages de la Mayenne sont concernés par ce second tour des municipales le 28 juin.

Pour le second tour des municipales le 28 juin, ce sera plus simple de faire une procuration. Vous le savez, vous pouvez vous rendre à la gendarmerie, à la police ou dans un tribunal pour effectuer cette démarche mais avec la crise sanitaire, la préfecture de la Mayenne a décidé de mettre en place aussi un dispositif particulier.

Des permanences vont accueilleront à partir du 22 juin. Ce sera le cas le lundi 22 et le mardi 23 juin, à l'hôpital de Laval entre 13 et 16 heures (Maison des Usagers - hall principal) et même jusqu'à 17 heures au centre hospitalier du Nord-Mayenne à Mayenne (site Baudrairie - hall principal).

A la gare de Laval, à la préfecture ou même à votre domicile

Le mercredi 24 et le jeudi 25 juin, vous pourrez faire votre procuration à la gare de Laval entre 9 heures et 16 heures et puis, vendredi 26, ce sera possible à la préfecture à Laval, aux mêmes horaires.

Dernière solution prévue par la préfecture de notre département : un officier de la police peut se déplacer chez vous, sur demande, "si vous ne pouvez vous déplacer pour infirmité, maladie ou en raison de l'épidémie de Covid-19".