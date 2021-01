En Mayenne, les restaurants peuvent rouvrir, sous conditions, pour accueillir les ouvriers du BTP

En concertation avec les différentes branches professionnelles du bâtiment et de la restauration, la Préfecture de la Mayenne autorise l'ouverture, sous certaines conditions, des restaurants pour accueillir, à l'heure du déjeuner, les ouvriers du BTP et des métiers du paysage.

Voilà une bonne nouvelle pour les ouvriers du BTP et des métiers du paysage. La Préfecture de la Mayenne autorise les restaurateurs à ouvrir pour permettre à ces salariés de déjeuner au chaud, sous certaines conditions de sécurité sanitaire, a appris ce lundi France Bleu Mayenne : pas plus de 6 personnes dans une salle, toutes de la même société et travaillant sur le même chantier afin d'éviter les brassages.

Notre département rejoint ainsi le Maine-et-Loire voisin qui a fait la même démarche. Une convention entre les entreprises et les restaurateurs doit être signée. Les restaurants ciblés par cette initiative sont ceux qui font de la vente à emporter à midi.

En décembre dernier, après des reportages de France Bleu Mayenne sur ces ouvriers obligés de manger dehors, des municipalités avaient alors mis à leur disposition des salles pour qu'ils ne restent pas dans le froid lors de la pause de midi.

Evidemment, ces restaurants restent fermés au public et ne peuvent qu'accueillir des salariés du bâtiment, sur présentation d'une carte professionnelle.