En Mayenne, les Restos du Coeur cherchent des bénévoles, certains ne viennent plus par peur du Covid-19

Le centre de distribution des Restos du Coeur de Laval est le plus important du département. 650 familles y sont inscrites. Avant d'y entrer, il faut patienter sous un chapiteau. Serge est bénévole, c'est lui qui oriente les bénéficiaires : "on en fait entrer une dizaine dans la salle ici pour éviter trop de contact, pour respecter les gestes barrières. Et nous avons besoin d'aide, oui, car beaucoup de bénévoles ne viennent plus. Ils n'osent plus venir".

Et certains bénévoles n'osent plus venir à cause du virus, "les bénévoles sont souvent des personnes âgées, des retraités et malheureusement, on en a perdu" se désolé Fabienne Meignan, l'un des responsables de l'association en Mayenne.

Le coronavirus qui a, par ailleurs, fait de gros dégâts économiques. Ce jeune homme est au chômage et c'est la première fois qu'il se rend dans un centre des Restos du Coeur : "avec la Covid, pas facile de trouver un boulot. J'ai un rendez-vous avec une boîte d'intérim. Là, j'ai pris des fruits, des légumes, de la viande et des fleurs pour ma chérie, ça lui fera plaisir".

Afin d'accueillir plus sereinement le public et pour assurer ses missions plus facilement, les Restos du Coeur de la Mayenne lancent donc un appel aux bonnes volontés : "on cherche des bénévoles pour faire le tri des marchandises et la mise en rayon. Et aussi pour faire la distribution. On cherche aussi deux chauffeurs. Evidemment, on prend toutes les précautions contre le virus".

Par ailleurs, certains produits manquent parfois, c'est le cas des produits d'hygiène et pour bébés, ils sont souvent assez chers. Les Mayennais sont invités à en faire don aux Restos du Coeur dans la mesure du possible.